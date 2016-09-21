Оксана
Жилина

Выбор "Областной газеты". Десять книжных новинок осени

21 сентября 2016, 22:53

Виктор Пелевин "Лампа Мафусалина, или Крайняя битва чекистов с масонами", московское издательство "ЭКСМО", тираж - 50 тыс. экземпляров.

- Выход книги русского писателя Виктора Пелевина — всегда литературное событие, которого ждут читатели весь год. В новом произведении автор продолжает вести своеобразную хронику текущих событий в каламбурах и анекдотах, - прокомментировала руководитель группы VIP-проектов отдела маркетинговых коммуникаций московского издательства "ЭКСМО" Елена Ротарь.

Международное положение нашей страны объясняется острым конфликтом российского руководства с мировым масонством. Роман Пелевина срывает покровы молчания с этой тайны, попутно разъясняя главные вопросы мировой политики, экономики, культуры и антропогенеза. В центре повествования - три поколения дворянской семьи Можайских. 

  

Джулиан Барнс, "Шум времени". Московское издательство "Азбука-Аттикус", тираж – 10 тыс. экземпляров.

- Книга издана к 110-летию русского композитора Дмитрия Шостаковича. Интересно, что написал её один из крупнейших современных писателей Великобритании, лауреат Букеровской премии, которому в январе исполнилось 70 лет, Джулиан Барнс, - сообщили "ОГ" в пресс-службе московского издательства "Азбука-Аттикус".

Впервые на русском языке вышел английский роман "Шум времени", в центре которого жизнь и судьба великого русского композитора Дмитрия Шостаковича в Советской России. Барнс в романе демонстрирует отличное знание русских поговорок и фамилий партийных лиц.

  

Джон Гришэм "Вне правил", московское издательство "АСТ", тираж – 10 тыс. экземпляров.

- Роман опубликован впервые на русском языке, и мы можем насладиться прекрасным стилем американского писателя, многие бестселлеры которого экранизированы в "Голливуде", а книги читают на 42 языках в мире – прокомментировал представитель пресс-службы московского издательства "АСТ".

Главный герой книги — необычный адвокат Себастиан Радд. Он не доверяет власти и не питает уважения к судебным этическим нормам, но, если надо вытащить из тюрьмы невиновного, он всегда готов кинуться в бой, даже если придется играть вне правил!

  

Питер Джеймс "Дом на холодном холме", московское издательство "Центрполиграф", тираж - 8 тыс. экземпляров.

- В свет вышел новейший роман популярного британского автора психологических и криминальных триллеров. В основе сверхъестественный сюжет, способный запомниться любителям мистики, - прокомментировал "ОГ" представитель пресс-службы издательства.

Когда Олли и Каро Хэркурт увидели дом своей мечты — огромный красивый особняк в георгианском стиле, — они не смогли устоять перед его очарованием и купили его. Однако вскоре Олли и Каро узнают ужасное прошлое дома на Холодном холме и понимают, что им грозит страшная опасность…

  

Павел Басинский "Лев Толстой - свободный человек", московское издательство "Молодая гвардия", тираж – 7 тыс. экземпляров.

- Для современного читателя нужен современный Толстой. Книга Павла Басинского написана без лишних рассуждений, это полная биография литературного гения в небольшом формате, - прокомментировал "ОГ" заместитель главного редактора издательства "Молодая гвардия" Вадим Эрлихман.

Лауреат литературной премии "Большая книга" Павел Басинский в своей рукописи подводит итог своих многолетних поисков "истинного Толстого". Становятся известными тайны, почему Толстой продал отчий дом, зачем в преклонном возрасте за полтора месяца выучил греческий язык, за что не любил "толстовцев" и для чего шесть раз переписывал завещание.

  

Дмитрий Быков "Тринадцатый апостол. Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях", московское издательство "Молодая гвардия", тираж -  7 тыс. экземпляров.

- Среди множества книг, посвященных Маяковскому, особое место занимает его новая биография известного поэта, публициста и писателя Дмитрия Быкова. Именно он способен сотворить из биографии интересные рассуждения о жизненном пути своего героя, - прокомментировал "ОГ" заместитель главного редактора издательства "Молодая гвардия" Вадим Эрлихман.

В книге описаны отношения Маяковского с властью, женщинами, с соратниками и противниками, автор сосредотачивает свое внимание на ключевых моментах, видя в них отражение главных проблем русской интеллигенции и шире – русской истории.

  

Алексей Иванов "Вилы", московское издательство "АСТ", тираж - 3 тыс. экземпляров.

- Вышла в свет документальная книга уральского писателя Алексея Иванова "Вилы", находящая ответы на вопросы "что такое пугачевщина?" или "какова Россия изнутри?". Это переиздание книги "Увидеть русский бунт", вышедшей в 2012 году в дорогом альбомном формате ограниченным тиражом и не попавшей к широкому читателю, - рассказал "ОГ" представитель пресс-службы издательства "АСТ".

Книга разрушает многие распространенные заблуждения о пугачевщине. Привычные всем "крестьяне с вилами" на самом деле были многотысячным организованным войском с конницей, артиллерией, собственной военной промышленностью и пиарподдержкой, пугачевцы – не солидные пожилые мужики и с бородами, а люди молодые (Пугачеву во время бунта исполнилось 32, а Салавату Юлаеву – 18).

  

Себастьян Хафнер "История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха", санкт-петербургское издательство "Ивана Лимбаха", тираж - 2 тыс. экземпляров.

- Это книга воспоминаний и размышлений немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера. Впервые на русский язык перевёл её Никита Елисеев и уже успел презентовать издание 14 сентября в Музее Анны Ахматовой, - рассказала "ОГ" представительница издательства Александра Смирнова.

В книге, охватывающей события с 1914 по 1933 г., Себастьян Хафнер отвечает на вопросы о том, какие события подготовили немцев к принятию власти нацистов, что происходило с людьми – с их сознанием, их мировоззрением. Сам автор успел покинуть нацистскую Германию, перебравшись в Великобританию вслед за своей невестой.

  

Дмитрий Карасюк 1 том "История Свердловского рока. 1961–1991: От "Эльмашевских битлов" до "Смысловых галлюцинаций", 2 том "Свердловская рок- энциклопедия: "Ритм, который мы…". Екатеринбургское издательство "Кабинетный учёный", 2 тома по 1200 экземпляров.

- К 30-летию Свердловского рок-клуба в свет вышли две музыкальные энциклопедии, включающие все документальные книги, которые издавались до этого. Два своеобразных справочника станут базовыми для написания статей для заинтересованных историей местного рока, - прокомментировал выпуск основатель екатеринбургского издательства "Кабинетный учёный" Фёдор Еремеев.

В огромном океане музыки свердловский рок — это мощное течение, Гольфстрим. Первый том, написанный в жанре "опыт исторического исследования", охватывает период становления и расцвета свердловского рока 1961–1991 гг. Второй том - "Ритм, который мы..." рассказывает об истории свердловских групп — участников рок-клубовских фестивалей.

  

"Екатеринбург литературный". Энциклопедический словарь. Редакционная коллегия: В. А. Блинов, Е. К. Созина, Л. П. Быков, В. Н. Голдин, В. П. Лукьянин, Ю. С. Подлубнова. Екатеринбургское издательство "Кабинетный учёный", тираж – 1 тыс. экземпляров.

- Литературный энциклопедический словарь — редкая вещь многих городов России. В Екатеринбурге книга вышла впервые, она будет полезна и интересна как для широкого читателя, так и для людей, профессионально занимающихся литературным трудом, - прокомментировал выпуск основатель екатеринбургского издательства "Кабинетный учёный" Фёдор Еремеев.

"От Татищева и Мамина-Сибиряка до Сигарева и Комадея" книга позволяет воссоздать литературный портрет Екатеринбурга и области: в ней есть сведения о более чем пятистах писателях, критиках, учёных, о литературных событиях и явлениях, журналах и газетах.

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