Сборная России по волейболу заняла второе место на Кубке Ельцина

В Екатеринбурге 21 сентября завершился Кубок Ельцина по волейболу. Клубная сборная России по итогам турнира заняла второе место.

Клубная сборная России сегодня в трёх партиях переиграла краснодарское "Динамо" в заключительном матче Кубка Ельцина — 3:0 (25:18, 25:23, 27:25).

Первое место в турнире заняла сборная Швейцарии; третье место досталось девушкам из краснодарского "Динамо".

Вдова первого президента России лично вручила Кубок Ельцина победителям турнира. Фото: Александр Исаков.