"Автомобилист" проиграл аутсайдеру Западной конференции

В завершающей серию домашних матчей игре с череповецкой «Северсталь» хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» проиграли со счётом 2:4 (2:1, 0:3, 0:0).

Переломный момент матча случился в середине второго периода, когда при счёте 2:1 в пользу «Автомобилиста» (отличились Никлас Андерсен и Ян Бухтеле) гости забросили две шайбы в течение 28 секунд. Игоря Устинского в воротах «лосей» заменил Владимир Сохатский, но и ему не удалось отстоять последний рубеж в неприкосновенности – «Северсталь» увеличила отрыв, забросив четвёртую шайбу.

Все попытки хозяев в третьем периоде спасти игру успехом не увенчались. «Северсталь» одержала первую в нынешнем регулярном чемпионате победу в основное время.