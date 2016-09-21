"Автомобилист" проиграл аутсайдеру Западной конференции

21 сентября 2016, 23:35

В завершающей серию домашних матчей игре с череповецкой «Северсталь» хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» проиграли со счётом 2:4 (2:1, 0:3, 0:0).

Переломный момент матча случился в середине второго периода, когда при счёте 2:1 в пользу «Автомобилиста» (отличились Никлас Андерсен и Ян Бухтеле) гости забросили две шайбы в течение 28 секунд. Игоря Устинского в воротах «лосей» заменил Владимир Сохатский, но и ему не удалось отстоять последний рубеж в неприкосновенности – «Северсталь» увеличила отрыв, забросив четвёртую шайбу.

Все попытки хозяев в третьем периоде спасти игру успехом не увенчались. «Северсталь» одержала первую в нынешнем регулярном чемпионате победу в основное время.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Спорт

7 часов назад

«Летние» хоккеисты разбились по парам
По итогам двухкругового турнира определились участники матчей плей-офф чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд. Первый круг команды провели 8–10 сентября в Казани, а второй — 18–20 сентября на стадионе «Динамо» в Екатеринбурге.

21 сентября 2016

Из Миннесоты привезли первого «настоящего» свердловского легионера
В 1995 году свой первый официальный матч за команду Свердловской области сыграл «настоящий» легионер — в матче со ставропольским клубом «Алеко» в составе екатеринбургского «СКА-Урала» дебютировал 22-летний американец Уэйн Чарльз.

20 сентября 2016

Хлопья для американца искали по всему городу
Бывший тренер «СКА-Урала» Павел Гооге рассказывает о первом заокеанском легионере.

20 сентября 2016

УГМК приобрела большую часть акций КРК «Уралец»
﻿Уральская горно-металлургическая компания приобрела 66,1 процента акций культурно-развлекательного комплекса (КРК) «Уралец».

19 сентября 2016

Сборная России стартовала в Кубке мира по хоккею
Сборная России по хоккею сегодня ночью взяла старт в самом ожидаемом турнире года — Кубке мира, который проходит в канадском городе Торонто. Восемь сильнейших команд планеты в течение двух недель будут бороться за звание лучшей хоккейной державы.

17 сентября 2016

На закрытии Паралимпиады флаг РФ пронёс уралец, который имеет паспорт с автографами двух президентов
В 2008 году на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Пекине знамя России впервые нёс спортсмен из Свердловской области — бегун на средние дистанции Артём Арефьев.

16 сентября 2016

Карполь представил Кубок Ельцина
Главный тренер свердловской «Уралочки-НТМК» Николай Карполь на вчерашней пресс-конференции в Доме журналистов объявил окончательный состав участников предстоящего на следующей неделе Международного турнира на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина.

16 сентября 2016

Баскетбольный «Уралмаш» на новый лад
В начале октября стартует мужской Кубок России, и первым из свердловских клубов старт в нём возьмёт екатеринбургский «Уралмаш», который в 1/64 финала в гостях сыграет с саратовским «Автодором-2».

15 сентября 2016

«Спутнику» нужна стабильность
Сегодня нижнетагильский «Спутник» проведёт первый в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) выездной матч – в Саратове тагильчане сыграют с «Кристаллом».

15 сентября 2016

Вратарь из команды Свердловской области – в молодёжной сборной России по хоккею
Определён состав женской молодёжной сборной России по хоккею, которая отправилась в Германию для участия в «Турнире четырёх наций». Есть в нём и представительница сборной Свердловской области – команды, участвующей в чемпионате Женской хоккейной лиги.

Последние новости
Что было раньше