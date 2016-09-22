Свердловская ГИБДД перекрыла дорогу между Алапаевском и Николо-Павловским

22 сентября 2016, 04:35

Автомобильное сообщение между Алапаевском и Николо-Павловским через село Петрокаменское временно приостанавливается по требованию Управления ГИБДД по Свердловской области. Причиной стало состояние автодороги - она небезопасна для движения автотранспорта. Сейчас на аварийном участке будут установлены соответствующие знаки, запрещающие проезд и указано направление объезда.

- В связи с выявлением дефектов и повреждений автомобильной дороги, не допустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения на участке автомобильной дороги "село Николо-Павловское – село Петрокаменское – город Алапаевск" с 87 км по 110 км направлено предписание о введении временного прекращения движения посредством прекращения движения, с обустройством данного участка автомобильной дороги соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами организации дорожного движения, - говорится в сообщении ОблГАИ.

Движение транспорта будет организовано по альтернативным маршрутам через автомобильные дороги: "Алапаевск - Зыряновский" и "Алапаевск – Нейво-Шайтанский". Как сообщили в ГИБДД, дорогу откроют после приведения её в безопасное состояние.

Карта: magmaps.ru

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