В Нижнем Тагиле расскажут об итогах выборов 18 сентября

22 сентября в 14:00 в зале заседаний администрации Нижнего Тагила (улица Пархоменко, 1) состоится пресс-конференция главы города Сергея Носова, посвященная итогам выборов в Государственную думу Российской Федерации и Законодательное собрание Свердловской области, а также планам социально-экономического развития Нижнего Тагила на второе полугодие 2016 года.