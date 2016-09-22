В Нижнем Тагиле расскажут об итогах выборов 18 сентября
22 сентября 2016, 05:49
22 сентября в 14:00 в зале заседаний администрации Нижнего Тагила (улица Пархоменко, 1) состоится пресс-конференция главы города Сергея Носова, посвященная итогам выборов в Государственную думу Российской Федерации и Законодательное собрание Свердловской области, а также планам социально-экономического развития Нижнего Тагила на второе полугодие 2016 года.
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