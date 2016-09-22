В Кольцово презентуют Алтай

22 сентября в 11:00 в VIP-терминале аэропорта Кольцово пройдёт презентация Республики Алтай. В мероприятии примут участие руководители Центра предпринимательства и туризма Республики Алтай и ведущих туристических компаний двух регионов. В рамках встречи будет представлено новое направление в расписании Кольцово, рейсы по которому будет выполнять новый для аэропорта перевозчик.