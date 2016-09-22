В Екатеринбурге откроется выставка-ярмарка "Третий возраст"

22 сентября в 12:00 в Центре Международной Торговли Екатеринбург (улица Куйбышева, 44) состоится открытие выставки-ярмарки товаров и услуг для людей среднего и старшего возраста "Третий возраст". С приветственным словом к гостям выступит Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Выставка будет работать с 22 по 24 сентября, и приурочена к месячнику Дня пенсионера в Свердловской области. Она объединит на площадке более 100 участников. На стенде у каждого из них можно будет посмотреть, примерить, приобрести понравившиеся вещи, получить бесплатную консультацию и поучаствовать в различных мастер-классах.

Гражданам старшего возраста будут представлены стенды с социальными и финансовыми услугами. Специалисты расскажут о новых предложениях специально для старшего поколения. Узнать о возможностях трудоустройства можно будет на стенде Екатеринбургского Центра Занятости. О новой пенсионной формуле расскажут специалисты Уральского отделения Пенсионного Фонда РФ.

Сфера услуг на выставке будет представлена большим числом здравниц и санаториев Свердловской, Челябинской областей, Башкортостана, Сочи. Кроме того, участникам выставки презентуют современные разработки в области медицины. Среди них особое внимание будет уделено продукции для протезирования и техническим средствам реабилитации инвалидов. Традиционно на выставке будут представлены продукты для здорового питания и спорта.

Силами Центра медпрофилактики будет организован "Университет здоровья" - это площадка, объединяющая посты здоровья и лекционный зал.

Программа выставки включит более 30 мероприятий, среди которых мастер-классы, конкурс красоты среди лиц старше 50 лет "Самая обаятельная и привлекательная", семинар-практикум на тему социального мошенничества и "День красоты", который пройдет в субботу 24 сентября.