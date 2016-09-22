Свердловский союз журналистов подпишет соглашение с Федерацией профсоюзов

22 сентября 2016, 09:19

Соглашение о сотрудничестве на 2016-1018 год между Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским творческим союзом журналистов будет подписано в пятницу, 23 сентября. Как сообщила пресс-служба ФПСО, это уже не первое соглашение с СТСЖ. 

Как отметил председатель ФПСО Андрей Ветлужских, предметом соглашения станет взаимодействие по вопросам информирования общественности о деятельности профсоюзов в защите социально-трудовых прав людей труда, разъяснения идей профсоюзного движения и мотивации профсоюзного членства, защиты конституционных прав работников средств массовой информации на труд и охрану труда, отдых и социальные гарантии, выявления, устранения и предупреждения их нарушений, а также взаимное использование общих информационных, правовых и организационных возможностей в проведении совместных мероприятий.

- Это уже не первое соглашение, которое мы подписываем с региональным Союзом журналистов, - заявили Андрей Ветлужских. - Ведь у нас много общего. Как профсоюзы, так и средства массовой информации отличает стремление к социальной справедливости и демократии, развитию гражданского общества, а Союз журналистов по своей деятельности очень близок к профсоюзам, поскольку создан для защиты прав и создания благоприятных условий членам своих организаций. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

10 часов назад

В столице Урала построили церковь за девять часов
Пять лет назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил храм во имя Николая Чудотворца, который был построен накануне.

16 часов назад

Электромонтёр из Екатеринбурга Александр Продовиков награждён орденом Почёта
Президент России Владимир Путин по ходатайству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 20 сентября подписал соответствующий указ №481.

16 часов назад

Важней всего погода в доме
Какая система отопления в загородном жилище наиболее эффективна?

16 часов назад

Уралец хранит овощи в старой конюшне
Чтобы сохранить клубни и корнеплоды, строят овощную яму.

16 часов назад

В Верхотурье вырос помидор весом 990 граммов
В Уральском государственном аграрном университете утверждают, что для Свердловской области это – рекорд.

16 часов назад

Что случилось с фикусом Бенджамина?
В редакцию «ОГ» обратилась читательница Людмила Павлова. Её беспокоит, что домашнее растение – фикус Бенджамина – начало сбрасывать листья, зелень его стала бледной.

16 часов назад

Комнатные цветы «уходят на покой»
Многие растения осенью требуют меньшего полива, чем летом, и не нуждаются в подкормке.

16 часов назад

Садоводы Верхней Пышмы могут получить субсидии из местного бюджета
Пока в одних муниципалитетах полностью уповают на помощь из областного и федерального бюджетов, в других городские власти сами поддерживают активных местных жителей субсидиями из городского бюджета.

17 часов назад  Реклама

В области снизился уровень безработицы
По информации Свердловскстата, во втором квартале текущего года в области снизился уровень безработицы: если в первом квартале он соответствовал 6,8%, то теперь – 5,9%.

20 сентября 2016

Наина Ельцина вручила студентам и аспирантам УрФУ именные стипендии и предложила создать клуб
В Екатеринбурге Наина Ельцина наградила 90 студентов и аспирантов УрФУ стипендией первого Президента России, сообщила «ОГ» специалист по связям с общественностью Ельцин-Центра Елена Волкова.

Последние новости
Что было раньше