Свердловский союз журналистов подпишет соглашение с Федерацией профсоюзов

Соглашение о сотрудничестве на 2016-1018 год между Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским творческим союзом журналистов будет подписано в пятницу, 23 сентября. Как сообщила пресс-служба ФПСО, это уже не первое соглашение с СТСЖ.

Как отметил председатель ФПСО Андрей Ветлужских, предметом соглашения станет взаимодействие по вопросам информирования общественности о деятельности профсоюзов в защите социально-трудовых прав людей труда, разъяснения идей профсоюзного движения и мотивации профсоюзного членства, защиты конституционных прав работников средств массовой информации на труд и охрану труда, отдых и социальные гарантии, выявления, устранения и предупреждения их нарушений, а также взаимное использование общих информационных, правовых и организационных возможностей в проведении совместных мероприятий.