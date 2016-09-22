Владимир Путин предложил отсвободить от налогов самозанятых россиян

Президент России Владимир Путин предложил как минимум на два года освободить от уплаты налогов граждан, самостоятельно работающих в разных сферах: от мелкого ремонта квартир до автосервиса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

— Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством, чтобы они могли спокойно, так сказать вбелую, вести, развивать своё дело, пусть и небольшое, но собственное, зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям, — сказал Владимир Путин. — Мы неоднократно говорили о необходимости на определённый период, скажем года на два, вообще освободить самозанятых от уплаты налогов и обязательных взносов, с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы для них это не было обременительно.

Кроме того, Президент России предложил внести в отечественное законодательство поправки, исключающие любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством.

Напомним, в Свердловской области с прошлого года обнулены на два года налоги для начинающих предпринимателей, работающих по патенту или по упрощённой системе налогообложения.