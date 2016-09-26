В Свердловской области пройдут "Дни конструктивизма на Урале"

26 сентября 2016, 11:36

7 октября. 14:00. В Музее архитектуры и дизайна УралГАХУ пройдёт второй выставочно-просветительский проект "Дни конструктивизма на Урале".

Впервые в этом году в проекте участвуют Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Там откроются небольшие фотовыставки и пройдут экскурсии.

Основная программа пройдёт с 7 по 9 октября. Вплоть до 27 ноября жителей Екатеринбурга ждут выставки, экскурсии, познавательные лекции об истории авангардной архитектуры на Урале.

Флагманом проекта станет выставка "Городки Свердловска: от архитектурного проекта – к социальному опыту". На пяти примерах административных и жилых комплексов уральской столицы раскрывается повседневная жизнь людей в конструктивистских зданиях. В экспозиции будут представлены Городок чекистов, Городок юстиции, Медицинский городок, жилые комплексы Госпромурала и Уралоблсовета.

 Организаторами являются Управление государственной охраны культурного наследия Свердловской области и Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области.

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