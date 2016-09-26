Десять главных фильмов осени. Выбор "Областной газеты"

"Дуэлянт", (драма), Россия ( 16+). Премьера состоится 29 сентября. Режиссёр — Алексей Мизгирёв.

Фильм начинается с цитаты из российского дуэльного кодекса XIX века. В нём режиссёр картины Алексей Мизгирёв прочёл, что стреляться за дворянина мог кто-то другой. История киллера той эпохи основана на мифах о дуэлях. Это триллер о потере и обретении дворянской чести. Все предметы, включая оружие в фильме, подлинные.

"Любовь и пингвины",(фантастика, мелодрама, комедия), Франция (16+). Премьера в России состоится 29 сентября. Режиссёр — Мари Мадинье.

Робкая студентка-выпускница безнадёжно влюблена в своего научного руководителя. Уже восемь лет команда профессора занимается экспериментальными исследованиями и находится на грани научного медицинского открытия. В отчаянной попытке обратить на себя внимание девушка становится первым человеком, решившимся протестировать препарат на себе. Поможет ли это ей сблизиться с Куинером? И не превратится ли она вдруг в пингвина?

"Глубоководный горизонт", (боевик, триллер, драма), США (16+). Премьера в России состоится 29 сентября. Режиссёр — Питер Берг.

За основу сюжета взята реальная история о страшной аварии на нефтяной платформе "Глубоководный горизонт", которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Фильм поражает беспримерным мужеством и отвагой людей перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.

"Дом странных детей Мисс Перегрин", (фэнтези, приключения), США, Бельгия, Великобритания (16+). Премьера в России состоится 6 октября. Режиссёр — Тим Бёртен.

Фильм основан на романе американского писателя Ренсома Риггза "Дом странных детей", опубликованном в 2012 году и попавшем в список бестеллеров по версии The New York Times. В детстве дедушка рассказывал Джейкобу Портману о приюте для необычных детей, среди которых девочка, умеющая держать в руках огонь, невидимый мальчик и близнецы, общающиеся без слов. Когда дедушка умирает, 16-летний Джейкоб получает загадочное письмо и отправляется на остров, где вырос его дед. Там он находит детей, которых раньше видел только на фотографиях.

"Принцесса-лягушка", (мультфильм, комедия, спорт), США, Китай, 0+, премьера в России состоится 6 октября. Режиссёр — Нельсон Шин, Мелани Симка.

В королевстве переполох: назначены Олимпийские игры, победитель получит в жены принцессу. Пока участники съезжались с разных концов страны, дочка короля сбежала из дворца, переодевшись в мужскую одежду. Она отправляется жить среди простого люда, и как-то раз, спасаясь от разгневанного покупателя, становится вместе со своим новым другом, уличным торговцем Рэйном, участницей предстоящего соревнования.

"Коллектор", (драма, триллер), Россия (12+). Премьера состоится 6 октября. Режиссёр - Алексей Красовский.

Главную и единственную роль в фильме исполнил Константин Хабенский. Циничный и хладнокровный банковский коллектор успехов в работе добивается психологической атакой должника. Но однажды главный герой сам становится мишенью: в Сети появляется скандальное видео с его участием, и от него мгновенно отворачиваются друзья и коллеги. Он, запертый в офисе, оказывается перед выбором — совершить самоубийство или за одну ночь выяснить, кто его подставил.

"Инферно", (триллер, детектив), США, Япония, Турция, Венгрия (16+). Премьера в России состоится 13 октября. Режиссёр — Рон Ховард.

Американский интеллектуальный детектив-триллер снят по одноимённому роману Дэна Брауна. Фильм является продолжением картин "Код да Винчи" (2006 г.) и "Ангелы и демоны" (2009 г.), которые также снял Рон Ховард. Профессор Роберт Лэнгдон очутился в итальянской больнице во Флоренции, потеряв память. Специалисту по кодам и истории искусства необходимо восстановить воспоминания и помешать загадочным злоумышленникам, которые намерены распространить смертоносный вирус. Разгадать тайну поможет только первая часть «Божественной комедии» Данте.

"Ледокол", (драма), Росссия (12+). Премьера состоится 20 октября. Режиссёр — Николай Хомерики.

Фильм режиссёра Николая Хомерики основан на реальных событиях. В 1985 году ледокол "Михаил Громов" оказался зажат между льдами айсберга вблизи Антарктиды. Вокруг полярная ночь и невыносимый холод, запасы горючего близятся к концу, нервное напряжение достигает предела. У командования ледокола нет права на ошибку: одно неверное решение - и тяжёлые льды раздавят судно.

"Двадцать восемь панфиловцев", (драма), Россия (12+). Премьера состоится 24 ноября. Режиссёры — Ким Дружинин, Андрей Шальопа.

Осенью 1941 года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяли от Москвы каких-нибудь два часа по шоссе. Однако на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия — 28 бойцов под командованием генерала И.В. Панфилова. Бойцы держали оборону у разъезда Дубосеково и остановили немецкий танковый батальон, держащий путь на Москву.

"Викинг", (история, драма), Росссия (12+). Премьера состоится 29 декабря. Режиссёр — Андрей Кравчук.

Действие происходит 1 000 лет назад, в Средневековье. Великий Князь Владимир скрывается на берегу Ледяного моря, потому что не хочет мстить за смерть Олега, погибшего от руки старшего брата Ярополка в результате несчастного случая на охоте. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что для мира нужно больше мечей, чем для войны.