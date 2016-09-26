Волк, Кот и Тигр сражаются за звание талисмана ЧМ-2018

Россияне могут проголосовать за наиболее понравившийся им вариант талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, на выбор предложены изображения Волка, Кота и Тигра. Первыми их увидели москвичи: в рамках международного фестиваля "Круг света" они появились в виде проекции на главном здании МГУ на Воробьёвых горах.

Фото: Анна Осипова

Интернет-голосование продлится до 21 октября 2016 года. Проголосовать можно здесь: talisman, vk.com, www.facebook.