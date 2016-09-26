Причиной сбоя в работе Южного автовокзала стали особенности новой программы

Особенности введённого в действие нового программного обеспечения системы продаж и работа операторов в новой для них программе: таковы основные причины сбоя в работе Южного автовокзала, произошедшего в конце минувшей недели. Кассирам пришлось заново вбивать в базу персональные данные на льготников - переход на новую программу не позволил просто перенести сведения.

Чтобы свести неудобства для пассажиров к минимуму, администрация вокзала организовала дежурство системных администраторов, а водителям разрешили в случае необходимости продавать билеты пассажирам, не успевшим приобрести их в кассе.

- На сегодняшний день никаких сложностей с продажей билетов нет, - рассказал корреспонденту "ОГ" заместитель генерального директора Южного автовокзала Владимир Владимиров. - Сложности были только в первые сутки после запуска нового программного обеспечения.

Напомним, 23 сентября на Южном автовокзале была установлена новая система продаж. Операторы в новой для них системе работали значительно медленнее, чем обычно: это привело к небывалым очередям - люди вынуждены были ожидать по полтора-два часа. Те, кто привыкли покупать билеты за 15-20 минут до отправления рейса, и вовсе опоздали на автобусы.

Отметим, в настоящее время Южный автовокзал запустил новый сайт, который пока функционирует в режиме разработки. Как анонсировала администрация, уже через 35 дней на сайте будет доступна система покупки билетов онлайн. Станет ли запуск очередного новшества причиной затруднений, пока неясно.