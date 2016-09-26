Свердловчане смогут войти в состав Общественного совета при полицейском главке
26 сентября 2016, 12:17
Главное управление МВД РФ по Свердловской области объявило о начале приёма заявлений для включения в состав Общественного совета. Заявки будут приниматься в течение 10 дней.
Полномочия действующего Общественного совета при ГУ МВД по Свердловской области истекают в декабре 2016 года. В связи с этим начат приём заявлений о включении в новый состав этого Совета.
На этот раз в полицейском главке подготовили инструкцию (скачать документ) "Как вступить в состав Общественного совета при Главном управлении МВД России по Свердловской области (его территориальном органе)".
После проверки заявителей на соответствие требованиям законодательства, персональный состав Общественного совета в пределах 30 членов формирует лично начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин.
Отметим, на сегодня численный состав Общественного совета при ГУ МВД по Свердловской области — 25 человек. Как сообщила "ОГ" официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Нина Пелевина, в 2013 году было подано более чем 100 заявлений о включении в состав Совета.