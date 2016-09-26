Роспотребнадзор проверит наличие отопления в школах и детсадах

Санитарные врачи в российских регионах с началом отопительного сезона усилили контроль за соблюдением температурного режима в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и других социальных учреждениях. Об этом сообщает Роспотребнадзор России.

Как отметили в ведомстве, с наступлением холодов и началом сезона эпидемий ОРВИ и гриппа возрастает актуальность проведения противоэпидемических мероприятий в социальных учреждениях.

— Особое внимание уделяется готовности систем отопления к работе в зимний период, эффективности функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях, состоянию остекления и переплётов окон, дверей и их теплоизоляции, — сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты в случае несоответствия нормативам параметров микроклимата применяют меры воздействия, вплоть до приостановки работы учреждений.