Путин назначил Якунина главой оперативного управления МВД

Президент России Владимир Путин назначил на должность руководителя оперативного управления Министерства внутренних дел РФ генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина. Соответствующий указ о назначении высокопоставленного полицейского опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Анатолий Якунин освобождён от должности начальника ГУ МВД РФ по городу Москве.

Отметим, 52-летний генерал-лейтенант Якунин последние четыре года руководил московским полицейским главком, куда был переведён из Нижнего Новгорода. На месте начальника московского ГУ МВД Якунина сменил генерал-майор Олег Баранов.

Фото: rg.ru