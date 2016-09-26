Трамвайная ветка до Верхней Пышмы пройдёт через Калиновский лесопарк

Новая трамвайная линия от Екатеринбурга до Верхней Пышмы пройдёт через Калиновский лесной парк. Ради этого пришлось изменять границы лесопарка. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно этому документу территория Калиновского лесопарка сокращается на 18,8 га, но одновременно к лесопарку прирезается другой участок большей площади — 22 га.

Напомним, строительство трамвайной линии, соединяющей Екатеринбург с Верхней Пышмой, предусмотрено соглашением между областным правительством и УГМК-Холдингом, заключённым 16 апреля 2015 года. План мероприятий по реализации этого соглашения также опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.