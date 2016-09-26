Денис Паслер ушёл в отставку
26 сентября 2016, 13:11
Губернатор Евгений Куйвашев подписал Указ об отставке председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, речь идёт о ликвидации должности областного премьера на Среднем Урале.
— В ближайшее время в Законодательное собрание Свердловской области будет внесёт законопроект, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор Свердловской области, — прокомментировал Евгений Куйвашев.
Фото: Алексей Кунилов
Одновременно он выразил благодарность в адрес Дениса Паслера за совместную работу.
Напомним, Денис Паслер возглавлял областное правительство с середины 2012 года. До этого он в разные годы трудился на Североуральском бокситовом руднике, Североуральском заводе ЖБИ, на разных предприятиях газовой отрасли. В 2008 году был избран в Законодательное собрание Свердловской области, депутатом которого оставался до назначения председателем правительства региона в 2012 году.