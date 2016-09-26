Лиза Монеточка написала песню для Анджелины Джоли

26 сентября 2016, 13:46

Екатеринбургская звезда Интернета и исполнительница собственных песен Лиза Монеточка записала песню, посвящённую разводу Анджелины Джоли и Брэда Питта. Песня "Здравствуйте, Анджелина!" написана в форме письма уже немолодого лирического героя Виктора к голливудской звезде, которую он зовёт к себе в Россию.

Запись песни уже опубликована на каналах Монеточки в социальных сетях.

"... Здесь не достанет вас этот злосчастный Брэд, - утверждает лирический герой, и обещает Анджелине: - Там, где такой талант, такая фактура, там до народной артистки рукой подать..."

Текст, как обычно написан в ироничной и нарочито-примитивной манере. Произведение пока набрало порядка 2 000 просмотров на youtube.com

Отметим, развод звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одной из самых обсуждаемых новостей прошлой недели. Звёздный брак дал трещину после десяти лет совместной жизни. У Питта и Джоли шестеро детей, трое из которых - приёмные. 

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