Денис Паслер прокомментировал свою отставку
26 сентября 2016, 13:50
Денис Паслер прокомментировал свою отставку с поста председателя правительства Свердловской области.
— Сегодня я принял решение об отставке с поста председателя правительства Свердловской области. Моё заявление об отставке принял губернатор, — говорится в официальном обращении Дениса Паслера, распространённом его пресс-секретарём Еленой Вороновой.
Денис Паслер поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за возможность в течение нескольких лет работать во главе регионального кабинета министров. Одновременно он поблагодарил всю команду правительства, депутатов Законодательного собрания, глав всех муниципалитетов, руководителей предприятий и учреждений.
— Благодарю жителей Свердловской области за ту поддержку и доверие, которые они оказывали правительству области и мне как его руководителю. Вместе мы делали всё для того, чтобы Свердловская область оставалась сильной и развивалась, — отметил Денис Паслер.