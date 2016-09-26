Денис Паслер прокомментировал свою отставку с поста председателя правительства Свердловской области.

— Сегодня я принял решение об отставке с поста председателя правительства Свердловской области. Моё заявление об отставке принял губернатор, — говорится в официальном обращении Дениса Паслера, распространённом его пресс-секретарём Еленой Вороновой.

Денис Паслер поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за возможность в течение нескольких лет работать во главе регионального кабинета министров. Одновременно он поблагодарил всю команду правительства, депутатов Законодательного собрания, глав всех муниципалитетов, руководителей предприятий и учреждений.