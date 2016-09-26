Министерство образования России прекращает объединять вузы

В России Минобрнауки прекращает процесс объединения вузов. Об этом в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, сообщает ТАСС.

— Пока мы прекращаем все объединения до каждого конкретного разбирательства, — отметила Васильева.

Также она добавила, что Минобрнауки РФ проследит за рациональным расходованием средств в вузах.

Фото: минобрнауки.рф