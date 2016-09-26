ВЦИОМ: более 80 процентов россиян смогут найти работу после увольнения

О том, что равноценную работу после увольнения возможно найти, заявили 81% россиян. Опасения относительно проблем с трудоустройством снижаются, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Специалисты опросили 1 600 человек с 27 по 28 августа в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Экспертов интересовали вопросы: каков уровень безработицы в окружении респондентов, как они оценивают возможности собственного трудоустройства при увольнении, откладывают ли деньги на случай потери работы, получают официальную зарплату или "чёрный нал".

О том, что среди близких есть люди, потерявшие работу, в настоящее время говорят 23% респондентов. На конец предыдущего года об этом заявляли 33%. Проблема безработицы, по словам россиян, не актуализировалась.

После потери работы снова устроиться возможно - заявил 81% россиян. Однако 17% практически не верят в возможность успеха.

На случай увольнения средства откладывают 23% трудящихся, ещё 14% готовы начать копить деньги. 62% респондентов не видят в этом необходимости.

Доходы трёх четвертей опрошенных работников (73%) складываются из "белых зарплат". Неофициальные оклады получают 12% работников, ещё у 12% заработок составляет и та, и другая форма оплаты.