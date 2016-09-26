Данил
ПАЛИВОДА
"Урал" проведет матч Кубка России против "Амкара" в Перми
26 сентября 2016, 14:43
Футбольный клуб "Урал" проведёт матч 1/8 финала Кубка России против "Амкара" на выезде. Об этом стало известно после жеребьёвки, которая состоялась сегодня утром.
Матч "Амкар" - "Урал" состоится 26 или 27 октября в Перми. Победитель противостояния встретится в четвертьфинале с победителем пары "Краснодар" - "Оренбург". Остальные пары 1/8 финала выглядят так (хозяева указаны первыми):
- "Рубин" - "СКА-Хабаровск"
- "Тосно" - "Динамо"
- "Краснодар" – "Оренбург"
- "Терек" – "Уфа"
- "Анжи" - "Зенит"
- "Крылья Советов" - "Локомотив"
- "Енисей" - "Сибирь"
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