"Урал" проведет матч Кубка России против "Амкара" в Перми

Футбольный клуб "Урал" проведёт матч 1/8 финала Кубка России против "Амкара" на выезде. Об этом стало известно после жеребьёвки, которая состоялась сегодня утром.

Матч "Амкар" - "Урал" состоится 26 или 27 октября в Перми. Победитель противостояния встретится в четвертьфинале с победителем пары "Краснодар" - "Оренбург". Остальные пары 1/8 финала выглядят так (хозяева указаны первыми):