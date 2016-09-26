Константин Устиловский об отставке Дениса Паслера: "Это оптимизация системы управления"
26 сентября 2016, 15:11
Заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Константин Устиловский прокомментировал "ОГ" отставку председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера.
— Как заявил губернатор Евгений Владимирович Куйвашев, сейчас готовится к внесению в региональный парламент законопроект об упразднении должности председателя правительства Свердловской области, — сказал Константин Устиловский. — Речь идёт о переходе на однолинейную схему управления регионом, когда губернатор непосредственно возглавляет правительство области. Такая практика распространена в большинстве регионов России. Кроме того, это шаг, приводящий к экономии всех ресурсов и к оптимизации системы управления. Между губернатором и отраслевыми министрами теперь не будет промежуточных звеньев. Основной результат, которого можно ожидать от происходящих перемен — это повышение эффективности работы исполнительной власти с одновременным уменьшением ресурсных затрат. В принципе, это отвечает сегодняшним реалиям и общественному запросу на то, чтобы власть работала наиболее оперативно.
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