Новым начальником штаба ЦВО стал десантник

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенанта Евгения Устинова. Для военного данное назначение стало очередным повышением: с 2013 года он состоял на должности замкомандующего ЦВО. Ранее Евгений Устинов прошёл путь от командира десантного взвода до заместителя командующего ВДВ.

Напомним, 20 сентября был окончательно решён вопрос о переводе в Южный военный округ теперь уже бывшего начштаба ЦВО Александра Дворникова: генерал также пошёл на повышение - теперь он командует войсками ЮВО. До этого он три месяца исполнял обязанности командуюшего, формально оставаясь начштаба ЦВО.

Как сообщили "ОГ" в пресс-службе ЦВО, 56-летний генерал-лейтенант Устинов в 1984 году окончил Рязанское высшее командное училище ВДВ, в 1998 году - Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2005 году - Академию Генерального штаба.

Награждён орденами Кутузова, "За службу Родине в ВС СССР" III степени, Мужества, "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами).

Фото: ЦВО