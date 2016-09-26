"Областная газета" представит проект "Прямая линия с губернатором" на фестивале журналистов "Вся Россия"

26 сентября 2016, 15:26

С 26 сентября по 2 октября в посёлке Дагомысе города Сочи состоится XX фестиваль журналистов "Вся Россия". Редакцию "ОГ" на нём представят главный редактор издания Дмитрий Полянин и начальник отдела "Местное самоуправление" Дарья Белоусова. 

В фестивале примут участие журналисты из разных регионов России, а также их иностранные коллеги. В программе запланированы дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и культуры.

Представители "Областной газеты" презентуют на форуме проект "Прямая линия с губернатором". Последняя прямая линия с губернатором Евгением Куйвашевым стала для газеты восемнадцатой, а проблемы позвонивших в редакцию читателей нашли отражение в двух десятках публикаций. 

Как отмечают организаторы мероприятия, в качестве докладчиков в Дагомыс были приглашены руководители российских органов власти, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, Европарламента. В рамках фестиваля для работников СМИ будет проведён профессиональный конкурс. 

Делегация Свердловской области

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