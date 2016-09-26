В состав сборной России по футболу вошли трое свердловчан

Трое свердловчан и экс-игрок ФК "Урал" Фёдор Смолов вошли в состав сборной России по футболу на матч с командой Коста-Рики. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в сборную уроженцев Нижнего Тагила Олега Шатова и Максима Канунникова, выходца с Каменска-Уральского Игоря Смольникова, а также Фёдора Смолова, ныне играющего за "Краснодар".

Всего в списке значатся 23 футболиста. С полным составом сборной можно ознакомиться на сайте РФС.

Контрольный матч с командой Коста-Рики пройдёт 9 октября в Краснодаре. Игроки национальной сборной начнут подготовку к поединку 4 октября.