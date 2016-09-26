Виктор Шептий прокомментировал отставку Дениса Паслера

26 сентября 2016, 15:45

Секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий, комментируя отставку председателя правительства области Дениса Паслера, охарактеризовал это событие как "оптимизацию правительства".

Как сообщает пресс-служба "ЕР", Виктор Шептий отметил весомый вклад Дениса Паслера в работу по выполнению поручений губернатора и реализацию майских указов Президента России.

— Не сомневаюсь, что оптимизация правительства принесёт свои плоды. Уровень доверия к губернатору сегодня высок, об этом свидетельствуют и результаты прошедших выборов. Возглавив правительство региона, Евгений Куйвашев добавит это доверие и всему кабмину. Задачи, которые определил губернатор, как и ключевые тезисы Стратегии развития региона до 2030 года, остаются основными ориентирами и при новом формате работы правительства, — отметил Виктор Шептий.

По его словам, тема оптимизации правительства Свердловской области станет одной из первоочередных для создающейся сейчас фракции "ЕР" в только что избранном региональном парламенте. 

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