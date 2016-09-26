Нобелевский лауреат по химии рассказал студентам УрФУ, как совершить научное открытие

Сегодня перед стартом XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии в Екатеринбурге израильский лауреат Нобелевской премии Дан Шехтман встретился со студентами УрФУ, сообщает пресс-служба вуза.

"Чтобы добиться успеха в науке, мой совет таков: выберите что-то, что вам нравится, станьте экспертом в этой области, станьте первым, и у вас будет замечательная научная карьера. Представьте миру ваши исследования на различных международных встречах (на английском языке, а не на русском), чтобы коллеги-учёные могли рекомендовать вас на номинацию. Ваша жизнь — лучший подарок, который вы когда-либо получили. Множество случаев должно было произойти, чтобы это случилось. Открытия делаются также — это чистая удача", - рассказал студентам Дан Шехтман.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге стартовал XX Менделеевский съезд, на который съехались 2 500 химиков со всего мира. Международный научный форум пройдёт с 26 по 30 сентября на нескольких площадках города.

Фото: пресс-служба УрФУ, встреча с Нобелевским лауреатом Даном Шехтманом