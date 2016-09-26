В Екатеринбурге для пожилых проведут экскурсию "За кулисами оперного театра"

27 сентября. 14:00.В Екатеринбургском академическом театре оперы и балета в рамках месячника Дня пенсионера в Свердловской области пройдёт экскурсия для пожилых граждан "За кулисами оперного театра".

Во время экскурсии пенсионеры узнают, как зарождался театр в Екатеринбурге, какие известные актёры выступали на его сцене, увидят макеты декораций спектаклей и афиши прошлого века. Также пожилые граждане смогут почувствовать себя настоящими актерами и научатся театральному этикету.