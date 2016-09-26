Пресс-конференция, посвящённая победе сборной России на чемпионате мира по парашютному спорту

26 сентября 2016, 15:56

27 сентября. 12:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая победе сборной России на чемпионате мира по парашютному спорту"Мондиаль-2016" в США.

Мастер спорта международного класса, член национальной сборной прапорщик Валентин Прокопьев, члены молодёжной сборной России –  кандидат в мастера спорта Ксения Фоминых и кандидат в мастера спорта Андрей Изиметов сообщат информацию о результатах и поставленных рекордах. Также они расскажут об обстановке на соревнованиях в США, поделятся дальнейшими планами сборной. Кроме того, на видеосвязь выйдет старший тренер национальной сборной России, заслуженный мастер спорта международного класса Сергей Зинченко.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше