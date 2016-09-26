27 сентября. 12:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая победе сборной России на чемпионате мира по парашютному спорту"Мондиаль-2016" в США.

Мастер спорта международного класса, член национальной сборной прапорщик Валентин Прокопьев, члены молодёжной сборной России – кандидат в мастера спорта Ксения Фоминых и кандидат в мастера спорта Андрей Изиметов сообщат информацию о результатах и поставленных рекордах. Также они расскажут об обстановке на соревнованиях в США, поделятся дальнейшими планами сборной. Кроме того, на видеосвязь выйдет старший тренер национальной сборной России, заслуженный мастер спорта международного класса Сергей Зинченко.