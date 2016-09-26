В Екатеринбурге выступит с лекциями участник проекта "Батюшка-онлайн" иеромонах Макарий

6 октября в 18:30 в духовно-просветительском центре "Царский" (бывшее Патриаршее подворье), (улица Царская (бывшая Толмачева), 8) пройдёт открытая лекция иеромонаха Макария (Маркиша) "Церковь и современное общество: грани диалога".

Отец Макарий раскроет эту большую тему, акцентируя внимание на трёх основных вопросах, наиболее актуальных сегодня в процессе построения диалога церкви и нынешнего общества:

Церковь в современных реалиях. За последние 10 лет отношение к Церкви со стороны светского общества поменялось не в лучшую сторону - почему так произошло? Как Церковь приспосабливается к современным условиям? Что есть Церковь сегодня? Что делается, чтобы наладить диалог с современным миром? Терроризм – как одна из главных угроз современному миру. Что Церковь может противопоставить терроризму? Социальные сети. Основные правила общения в Интернете на религиозные темы. Закон о защите чувств верующих.

По информации пресс-службы Екатеринбургской митрополии, лекции известного публициста, автора многочисленных книг жанра "открытый разговор", участника интернет-проекта "Батюшка он-лайн" и ведущего портала "Священник отвечает" иеромонаха Макария (Маркиша) в Екатеринбурге пройдут на разных площадках города с 5 по 7 октября.

С 5 по 7 октября 2016 года в Екатеринбурге пройдут Организаторы визита (?) отца Макария в Екатеринбурге: Миссионерский отдел Екатеринбургской епархии и радиостанция "Воскресение". В ходе визита известный миссионер выступит с публичными лекциями на нескольких площадках города.

Отец Макарий является автором таких книг, как: "Этот плохой хороший Интернет. Техника безопасности в компьютерных сетях", "Мужчина и женщина. Вопросы и ответы", "Лицом к лицу: вопросы жизни". Отец Макарий преподает на кафедре богословия Иваново-Вознесенской Духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии.