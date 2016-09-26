Стартует судебный процесс в отношении замдиректора Рефтинского спецучилища

26 сентября 2016, 16:47

Назначена дата начала судебного процесса в отношении заместителя директора по режиму Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа №1 Сергея Бакшаева. Первое заседание состоится 14 ноября, сообщили "ОГ" в пресс-службе Асбестовского городского суда.

Сергей Бакшаев обвиняется в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного статьёй 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и с угрозой его применения"). За это обвиняемому грозит вплоть до 10 лет лишения свободы.

Напомним, уголовное дело в отношении Сергея Бакшаева было возбуждено после проверки, проведённой в марте этого года членами Совета по правам человека при Президенте РФ. Проверка была вызвана обращением, поступившим через социальные сети Яне Лантратовой, ответственному секретарю СПЧ (Справка на имя председателя СПЧ "О результатах посещения Рефтинского спецучилища закрытого типа для подростков с девиантным поведением"). В ходе собеседования воспитанники училища рассказали о фактах насилия. На время следствия заместитель директора спецучилища был помещён под домашний арест.

Несмотря на это, 31 августа, 1 и 2 сентября воспитанники Рефтинского спецучилища устроили массовые беспорядки и совершили побег из-за несогласия с установленными порядками. Совершившие побег были возвращены в спецучилище, а несколько из них - в  Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД. Как сообщала пресс-служба Следственного управления СК по Свердловской области, беспорядки сопровождались применением насилия к сотрудникам училища и уничтожением имущества и были спровоцированы "неустановленными лицами".

12 сентября спецучилище вновь посетили представители СПЧ. О результатах проверки пока неизвестно.

13 сентября было объявлено, что одна из воспитателей спецучилища была признана потерпевшей.

Вчера, 25 сентября, двое из участвовавших в беспорядках в спецучилище совершили побег из Центра временного содержания для несовершеннолетних.

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