Энергетики выпустили в Рефтинское водохранилище более 5,5 тысячи мальков стерляди, сообщает департамент по связям с общественностью ОАО "МРСК Урала".

Специалисты филиала Свердловэнерго выпустили в водоём молодь осетровых. Общий вес мальков составил около 85 килограммов, а каждой особи — 15 -20 граммов. Энергетики потратили на зарыбление Рефтинского водохранилища порядка 500 тысяч рублей.

Как отметили в МРСК Урала, эта экологическая акция направлена на то, чтобы возможные последствия от промышленной работы при проведении реконструкции линии электропередачи не сказались на обитателях Обь-Иртышского бассейна.

Как писала "ОГ", в конце мая специалисты Рефтинской ГРЭС запустили в этот водоём 70 тысяч 26 мальков стерляди.

Фото: ОАО "МРСК Урала"