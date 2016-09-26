Пересторонин примет участие в открытии выставки химической продукции

26 сентября 2016, 16:27

27 сентября. 10:30. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин примет участие в торжественной церемонии открытия выставки химической продукции "ХИМИЯ: Наука. Промышленность. Образование 2016". 

Мероприятие пройдёт в рамках ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии.

На выставке будут представлены новые технологии и разработки российских учёных, продемонстрирован научный, инновационный и технологический потенциал предприятий химической отрасли.

Выставка будет работать на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" до 30 сентября.

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