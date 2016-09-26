На Среднем Урале утверждена новая схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами

26 сентября 2016, 16:32

Росприроднадзор утвердил территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, принятие этого документа позволит создать на Среднем Урале единую систему работы с отходами. Речь идёт не только об упорядочении деятельности полигонов для захоронения мусора, но и о создании заводов по переработке и утилизации отходов.

Кроме того, запланирован постепенный вывод из технологического оборота свалок, не соответствующих требованиям природоохранного и санитарного законодательства. Это будет предусмотрено специальной долгосрочной программой, разработка которой начнётся в ближайшее время.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Экономика

22 сентября 2016

Бензин против электричества
В Свердловской области стоят на учёте всего восемь электромобилей.

21 сентября 2016

Китайцы полюбили вино из России
Импорт российского виноградного вина растёт, передаёт газета «Хэйлунцзянская экономика».

21 сентября 2016

Торговые центры взяли курс на бытовые и развлекательные услуги
Торговые центры в Екатеринбурге стали превращаться в полноценные места семейного времяпрепровождения.

20 сентября 2016

На смену санкционному рокфору на Средний Урал приходят продукты из небольших сыроварен
По данным статистики, в Свердловской области за прошлый год производство сыра и сырных продуктов выросло в 9 раз.

20 сентября 2016

К 2019 году средняя зарплата по области вырастет до 38 483 рублей
Такой прогноз на заседании правительства Свердловской области вчера, 20 сентября, озвучил региональный министр экономики Дмитрий Ноженко.

19 сентября 2016  Реклама

Бизнес на продаже ТБО
ТБО расшифровывается как «Твердые Бытовые Отходы» - это картон, бумага, ПЭТ, алюминиевые банки, пленка и прочее. Для того, чтобы организовать такого рода бизнес, Вам потребуется:

15 сентября 2016

Когда дадут тепло?
В уральской столице, Берёзовском и Верхней Пышме подача тепла в дома жителей начнётся 19 сентября, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

15 сентября 2016  Реклама

Мастера животноводства: 10 лет на Урале
Руководитель ведущего свиноводческого предприятия Среднего Урала рассказал о ситуации в отечественном сельском хозяйстве

13 сентября 2016

Вчера запустили ТЭЦ «Академическая»
Председатель совета директоров ГК «Ренова» открыл новую ТЭЦ и пообещал профинансировать медицинский кластер в Академическом.

9 сентября 2016

УВЗ обеспечили заказами на ближайшие три года
В 2016 году Уралвагонзавод (УВЗ) поставит Федеральной грузовой компании 4 тысячи современных полувагонов. Всего за последующие три года планируется передать 20 тысяч вагонов. Такое соглашение входит в рамки меморандума, который подписали вчера глава УВЗ Олег Сиенко и гендиректор ФГК Алексей Тайчер на церемонии передачи 10-тысячного инновационного полувагона.

Последние новости
Что было раньше