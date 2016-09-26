На Среднем Урале утверждена новая схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Росприроднадзор утвердил территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, принятие этого документа позволит создать на Среднем Урале единую систему работы с отходами. Речь идёт не только об упорядочении деятельности полигонов для захоронения мусора, но и о создании заводов по переработке и утилизации отходов.

Кроме того, запланирован постепенный вывод из технологического оборота свалок, не соответствующих требованиям природоохранного и санитарного законодательства. Это будет предусмотрено специальной долгосрочной программой, разработка которой начнётся в ближайшее время.