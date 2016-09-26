МУГИСО требует снести 700 рекламных щитов в Екатеринбурге

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) выдало 700 предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных без разрешительных документов на гостевых маршрутах Екатеринбурга и в радиусе двухкилометровой зоны от Центрального стадиона.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, наведение порядка в сфере наружной рекламы проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого будет принимать Екатеринбург. МУГИСО намерено добиться, чтобы все незаконные щиты снесли в течение ближайших четырёх месяцев. Для ускорения этой процедуры сотрудники МУГИСО уже передали в областную прокуратуру перечень самовольно установленных рекламных конструкций.

Одновременно должен измениться облик и тех щитов с рекламой, которые смонтированы с полным соблюдением законодательства. МУГИСО уже потребовало от их владельцев, чтобы все рекламные конструкции были приведены в точное соответствие с требованиями ГОСТа.