"Главы регионов сосредотачивают всю власть в своих руках". Почему Денис Паслер ушёл в отставку?

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял заявление об отставке председателя правительства Дениса Паслера, возглавлявшего кабмин с июня 2012 года. "ОГ" поинтересовалась у свердловских политологов, чем могло быть вызвано такое кадровое решение.

Андрей РУСАКОВ, директор Центра европейско-азиатских исследований:

— В УрФО мы единственный регион, где сохранился пост председателя правительства. В своё время этот пост был объективно необходим. Дело в том, что, когда в 1991 году начинались рыночные преобразования, у нас была большая доля государственной собственности. Тогда нужно было разделять хозяйственную работу, которая ложилась на плечи премьер-министра, и политическую. За эти годы большая часть госсобственности перешла в частные руки. Надобности, а тем более полномочий следить за ней у власти сейчас нет. Второй момент, который мог подвигнуть к ликвидации этой должности, — бюджетная оптимизация, то есть сокращение аппарата.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, директор РАНХиГС:

— Свердловская область соблюдает федеральный тренд. Как правило, сейчас главы регионов сосредотачивают всю власть по управлению субъектами в своих руках. Это нужно потому, что сейчас непростая экономическая ситуация, внешнее давление на Россию. В этих условиях чёткая централизация власти, ответственность губернатора за положение дел в регионе должны усиливаться.

Анатолий ГАГАРИН, руководитель уральского отделения Фонда гражданского общества:

— Перспектива, что губернатор склоняется к объединению двух постов, обсуждается уже в течение полугода. Видимо, Денис Паслер счёл, что нет смысла сопротивляться этому желанию и согласился. Думаю, также ему было сделано выгодное предложение, от которого он не смог отказаться. Видимо, изменения коснуться и состава вице-премьеров, произойдут перераспределения полномочий и статусов между министрами. Следующий момент — это возможное введение поста вице-губернатора.