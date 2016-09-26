Губернатора наградили орденом "Инженерная слава"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечен орденом "Инженерная слава". В день открытия XX Менделеевского съезда эту награду ему вручил президент Российской инженерной академии Борис Гусев.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев удостоен ордена за вклад в развитие Среднего Урала.

— Российская инженерная академия, которой исполнилось 26 лет, награждает вас нашим орденом — орденом "Инженерная слава" за те успехи, которых добилась Свердловская область, — сказал Борис Гусев, вручая награду главе региона.

— Уверен, что мы будем продолжать успешную реализацию программы "Уральская инженерная школа". Мы начали делать то, чего в современной России пока нигде нет, — ответил Евгений Куйвашев.