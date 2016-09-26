Обзор криминальной хроники понедельника, 26 сентября

Начальник ОБЭП полиции Заречного отправлен под домашний арест. Руководителю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. По версии следствия, начальник подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Иван Баланцов обманным путём попытался получить от представителя коммерческой организации 100 тыс. рублей якобы за активизацию проверочных мероприятий, проводимых по его заявлению о совершенном преступлении. Полицейский потребовал от заявителя положить деньги в его автомобиль, для чего передал ключи от машины. Вскоре после этого полицейского задержали оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

В Новой Ляле без вести пропал сборщик кедровых орехов. Как сообщили в полиции, 41-летний Сергей Данилов выехал в кедровник в район деревни Полуденное ещё 5 сентября, однако домой не вернулся. Приметы: рост – 170 см, плотного телосложения, волосы короткие темные. Имеются татуировки (на левом предплечье – рисунок в виде скорпиона, а также на левой руке – рисунок в виде абстракции, на груди с левой стороны – рисунок в виде черепа в берете внутри венка). Был одет в зелёную бейсболку, футболку серого цвета, куртку черного цвета с капюшоном, зелёные камуфлированные штаны, чёрные резиновые сапоги. Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего полиция просит сообщить по телефонам 8 343 88 2 25 01, 8 904 1777159 или по единому номеру 02.

В Екатеринбурге ищут автомобиль УАЗ "Патриот" с прицепом. Как сообщает отдел розыска ГИБДД, водитель УАЗа мог стать свидетелем ДТП в посёлке Шарташ вечером 24 сентября: около 19:30 неустановленный водитель на автомашине, похожей на ВАЗ-2110, на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку, после чего скрылся с места происшествия. Девушка была госпитализирована с переломом бедра. Всех водителей, имеющих видеорегистраторы и проезжавших по Проезжей вечером 24 сентября, а также граждан, которые могли стать свидетелями наезда на пешехода, сотрудники госавтоинспекции просят сообщить по телефону: 8 912 28 15 847.

Двое экстремистов из Узбекистана задержаны в Екатеринбурге по заявке Интерпола. Оба мужчины - 47-летний отец и его 26-летний сын находились в международном розыске и работали в Екатеринбурге разнорабочими. Как показала проверка, никакой противоправной деятельность на территории России мужчины не занимались. Тем не менее, они будут переданы правоохранительным органам Республики Узбекистан, которые заявили о розыске подозреваемых в совершении преступления экстремистской направленности.

Сотрудник екатеринбургского СИЗО пытался доставить в режимную зону сотовые телефоны и наркотики. По информации пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, младший инспектор дежурной службы был задержан при попытке проноса запрещённых предметов на территорию учреждения. В ходе личного досмотра в сумке находящейся при нём, были обнаружены и изъяты два сотовых телефона, в одном из телефонов было обнаружено вещество коричневого цвета, предположительно являющееся наркотическим. Операцию по задержанию "оборотня" в чине рядового внутренней службы проводили офицеры управления собственной безопасности ГУФСИН и отдел наркоконтроля ГУ МВД по Свердловской области.