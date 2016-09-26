Свердловскую олимпийскую чемпионку похоронили на мемориальном военном кладбище

Прах первой советской олимпийской чемпионки, уроженки посёлка Смычка Свердловской области Нины Пономарёвой, 26 сентября перезахоронили на мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах. Об этом сообщает vesti.ru.

Отметим, Нина Пономарёва скончалась 19 августа 2016 года. Выдающуюся спортсменку похоронили спустя три дня на Хованском кладбище Москвы.

Чести быть похороненными на мемориальном кладбище Минобороны могут быть удостоены и другие олимпийские чемпионы. Как отметил начальник ЦСКА Михаил Барышев, выдающиеся отечественные спортсмены заслужили право быть похороненными на Федеральном мемориале, где покоятся Герои Советского Союза, России и военачальники. Он сообщил, вопрос захоронения героев спорта может быть решён законодательно.

Добавим, на Федеральном мемориальном кладбище похоронены, в частности, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, министр обороны РФ Игорь Родионов, Герои Советского Союза Василий Петров, Иван Мартынов и Александр Бежевец.