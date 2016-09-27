Почти девять тысяч свердловчан пострадали от укусов животных в 2016 году

За 8 месяцев текущего года от укусов животных пострадали 8945 свердловчан. Лабораторно диагноз "бешенство" у животных подтверждён в 57 случаях, 8 из них – у домашних животных, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты напоминают, что без медицинской помощи у больного бешенством человека или животного в 100% случаев наступает летальный исход. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источником инфекции - укусе больным животным или попадании его слюны на повреждённую кожу. После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая всю нервную систему.

Наибольшую опасность для человека представляют лисы и безнадзорные собаки. Специалисты отмечают, что возможно заражение человека и от других животных - коров, овец, коз, свиней, ослов, крыс, ежей, летучих мышей.

Напомним, в 2016 году вирус бешенства выявлен у лисиц, енотовидных собак, домашних собак и даже лошадей. Случаи зарегистрированы в Алапаевском ГО (1), Ирбитском ГО (5), Талицком ГО (4), Пышминском ГО (3), Туринском ГО (1), Сухоложском ГО (1), Каменском ГО (3), Байкаловском МР (1), ГО Богданович (1); в городах Сухой Лог (1), Нижний Тагил (1), Каменск-Уральский (1).

Отметим, 28 сентября – Всемирный день борьбы с бешенством.

Всемирный день борьбы с бешенством проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения.