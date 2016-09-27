Московский театр "Современник" представит премьеру спектакля "Не покидай свою планету"

27 сентября 2016, 10:50

28 и 29 сентября. 19:00. Московский театр "Современник"  представляет  премьеру необычного спектакля "Не покидай свою планету".

Этот спектакль поставлен по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". В постановке задействованы Константин Хабенский, Юрий Башмет, Виктор Крамер, Кузьма Бодров.

Спектакль пройдёт в киноконцертном театре "Космос".

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