Московский театр "Современник" представит премьеру спектакля "Не покидай свою планету"
27 сентября 2016, 10:50
28 и 29 сентября. 19:00. Московский театр "Современник" представляет премьеру необычного спектакля "Не покидай свою планету".
Этот спектакль поставлен по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". В постановке задействованы Константин Хабенский, Юрий Башмет, Виктор Крамер, Кузьма Бодров.
Спектакль пройдёт в киноконцертном театре "Космос".
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