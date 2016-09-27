В Екатеринбурге пройдёт выставка "Ожившие полотна" мексиканской художницы Фриды Кало

В столице Урала в Свердловской киностудии с 7 октября по 4 декабря пройдёт мультимедийная выставка "Фрида Кало — Ожившие полотна" , сообщила "ОГ" администратор выставки Гаянэ Гаспарян.

У жителей Екатеринбурга появится уникальная возможность впервые увидеть практически все работы известной мексиканской художницы с трагической судьбой Фриды Кало в мультимедийном шоу. Её художественное наследие невелико — всего около 250 работ, включая рисунки. На экранах уральцы увидят проекции около 200 работ, среди которых будут представлены самые популярные картины: "Сломанная колонна", "Маленькая лань", "Две Фриды", а также фотографии из семейного архива. Мультимедийное шоу позволит глубже понять её работы, узнать интересные факты о жизни художницы, - рассказала Гаянэ Гаспарян.

Отметим, нынешней весной россияне впервые увидели картины Фриды Кало в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Каждый день 35 подлинных работ мексиканской художницы созерцали около двух тысяч посетителей.