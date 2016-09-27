Консульство Таиланда откроется в Екатеринбурге

В уральской столице появится консульство Королевства Таиланд. Об этом 26 сентября заявил советник-посланник Посольства Королевства Таиланд в Москве господин Буньярит Вичиенпунту на встрече с главой Екатеринбурга - председателем Екатеринбургской городской думы Евгением Ройзманом.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы, Буньярит Вичиенпунту пояснил необходимость открытия дипломатического представительства обращениями граждан его страны, проживающих в уральской столице, и желанием Таиланда развивать отношения со Свердловской областью.

— Мы получили прямые указания от посла нашей страны о необходимости создания дипломатического представительства в Екатеринбурге. Здесь проживают десятки выходцев из Таиланда, работающих в сфере услуг и гостеприимства, а также студентов, обучающихся в вузах Екатеринбурга. Мы были бы рады не только оказывать консульскую помощь им, но и обеспечивать информацией жителей Екатеринбурга, заинтересованных в поездках в Таиланд с деловыми и туристическими целями, — сказал посланник Таиланда.

Евгений Ройзман отметил, что Таиланд посещает большое количество туристов с Урала, а в Екатеринбурге ценят и понимают тайскую культуру, медицину и кухню.

— Десятки екатеринбуржцев приобрели недвижимость на берегу Индийского океана. Уверен, что сотрудничество между Таиландом и Екатеринбургом ещё не на том уровне, который соответствовал бы его потенциалу, — добавил председатель гордумы.

Участники встречи договорились приурочить к открытию консульства страны Дни Таиланда. Во время этого мероприятия в Екатеринбурге пройдёт выставка тайских товаров и деловой форум для представителей малого и среднего бизнеса обеих стран. Кроме того, Евгений Ройзман предложил тайскому посланнику рассмотреть вопрос о появлении прямого авиасообщения между уральской столицей и Бангкоком.

Фото: Екатеринбургская городская дума