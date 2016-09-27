Турция вновь стала одним из самых популярных зарубежных авианаправлений Кольцово

27 сентября 2016, 12:14

Пассажиропоток между Екатеринбургом и Антальей по итогам  трёх недель составил 8,9 тыс. человек - Турция стала второй страной по популярности среди зарубежных направлений Кольцово, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

В рейтинге зарубежных направлений первое место принадлежит Ларнаке (Кипр) - 10,3 тыс. человек за три недели, а третье городу Энфида (Тунис), который принял 7,6 тыс. пассажиров со Среднего Урала.

Напомним, чартерное авиасообщение с Антальей было восстановлено 6 сентября. Первый рейс перевёз около 150 пассажиров. Ранее сообщение с Турцией было приостановлено в ноябре 2015 года после инцидента с российским самолётом Су-24, сбитым в Сирии ракетой с турецкого самолёта. 30 июня 2016 года президент России Владимир Путин снял ограничения на продажу туров в Турцию. Это произошло после его телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, который извинился за сбитый Су-24. Однако после июльских событий, когда турецкие военные попытались сместить законное руководство своей страны, авиарейсы из Екатеринбурга в Анталью опять отменили. Ограничение российской стороны принесло значительные убытки турецкой экономике: курорты за первые семь месяцев 2016 года потеряли 89% российских отдыхающих. 

До запрета на выполнение чартерных рейсов и продажу путёвок Анталья была безусловным лидером среди летних туристических направлений в расписании Кольцово. Теперь же - город Сочи. За те же три недели, что возобновлены полёты в Турцию, Сочи принял в 3 раза больше пассажиров - 28,7 тыс.

Отметим, сейчас рейсы в Анталью из Екатеринбурга выполняют шесть авиакомпаний, еженедельно из аэропорта Кольцово совершается до десяти вылетов.

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