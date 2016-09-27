Губернатор поздравил свердловских атомщиков с профессиональным праздником

27 сентября 2016, 11:50

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, отмечаемым 28 сентября.

Напомним, этот праздник учреждён в честь исторической даты: 28 сентября 1942 года руководство страны приняло распоряжение "Об организации работ по урану".

Средний Урал, как известно, играет важную роль в отечественной атомной промышленности. В нашем регионе действуют три крупнейших предприятия Росатома: Белоярская АЭС, комбинат "Электрохимприбор" и Уральский электрохимический комбинат.

— Благодарю вас за самоотверженный труд, большой вклад в развитие экономики региона, преданность делу, высокую ответственность и профессионализм, — обратился в свердловским атомщикам Евгений Куйвашев.

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