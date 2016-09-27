8 октября.19:00. В центре культуры и искусств "Верх-Исетский" пройдёт вечер двух спектаклей, на котором выступят известные танцовщики из Костромы и Челябинска.

На сцене выступят танцовщики со спектаклем "Линия. Пунктир. Точка". Зрителям также представят совместный проект танцовщиков и хореографов Качалковой Марии и Тимербакова Рафаэля - "Duet/Duel".

Большой танцевальный проект состоится в рамках Всероссийского хореографического фестиваля "Контур". Екатеринбуржцы смогут посетить сразу несколько разноплановых событий: оценить мастерство приезжих артистов, а также попробовать свои силы на тематических занятиях.