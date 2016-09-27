Килограммовый лимон вырос в Ботаническом саду в Екатеринбурге

На тридцатилетнем дереве в Ботаническом саду вырос лимон сорта Пандероза весом 900 гр., сообщила "ОГ" заведующая Оранжерейным комплексом Ботанического сада Уральского отделения РАН Марина Завьялова.

- Плод весом 900 гр. вырос у нас на дереве впервые, сейчас он продолжает дозревать, ещё увеличиваясь в размере. Он растёт на дереве, которому уже 30 лет, и на котором также есть плоды весом по 700-800 гр. и маленькие завязи. Лимоны сорта Пандероза всегда вырастают большими — обычно до 700 гр., потому что это гибрид между лимоном и грейпфрутом, - рассказала Марина Завьялова.