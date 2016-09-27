В России впервые вручили международную премию Business Traveller

Вчера в Москве состоялось вручение ежегодной международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards. Этой престижной премии в сфере бизнес-туризма уже больше 30 лет, однако в России она вручалась впервые.

Награду вручали в 6 категориях: "Авиакомпания", "Аэропорт", "Направление", "Отель", "Сервис проката автомобилей" и "Роуминг". Интересно, что в категории "Отель" было несколько номинаций по федеральным округам. Лучшим отелем в Уральском федеральном округе стал отель Hyatt Regency в Екатеринбурге. На звание "Лучшего города делового и событийного туризма в мире" претендовали 23 номинанта из разных стран, Россию представляли Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Нижний Новгород. Москву признали лучшей.

Екатеринбург, увы, не принимал участия в конкурсе, однако у нашего города есть все шансы завоевать победу в будущем.

Учредитель российского издания журнала Business Traveller Вадим Зеленский. Фото: Анна Осипова.

Как отметил учредитель российского издания журнала Business Traveller Вадим Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента "ОГ", такие выставки, как "Иннопром" и "Russia Arms Expo" известны в мире бизнес-туризма и очень привлекательны.

- Бизнес-туризм - это новая индустрия для России. Однозначно Уральский регион - это серьёзнейший центр притяжения для такого рода туристов. Ведь там, где развивается эффективный и успешный бизнес, проходят важные с точки зрения этой индустрии события, например, большие форумы, конференции, туда всегда стекаются люди, для которых это важно по работе. Чем больше в регионе проходит такого рода мероприятий, тем больше туда будут приезжать, - уверен Зеленский. - Ведь бизнес-туризм больше не про природу, не про море и песок, бизнес-туристу важен бизнес, хорошая инфраструктура, хорошие дороги, хороший аэропорт и гостиницы. Он едет туда, где есть дело.

Таких мероприятий, как Иннопром и Russia Arms Expo, должно быть больше, они должны активно привлекать участников из других стран, в том числе и для того, чтобы регион мог повышать свою узнаваемость. Приезжая по делу, командировочный в следующий раз, возможно, вернётся с семьёй - если ему понравится город.